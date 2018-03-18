Собчак проголосовала в Москве по открепительному удостоверению
18 марта 2018, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]
Ксения Собчак позже всех из кандидатов в президенты проголосовала на президентских выборах. Собчак голосовала на избирательном участке № 158 в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена по открепительному удостоверению.
Она решила проверить, как работает эта система, - передает RT. Собчак окружили корреспонденты и призывали ее повернуться то направо, то налево, чтобы получше сфотографировать. После выборов Собчак опубликовала в Инстаграм фото с мужем актером Максимом Виторганом и подписала: "Проголосовали".
Ксения Собчак - кандидат в президенты Российской Федерации от партии "Гражданская инициатива".
Явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 12:00 мск 18 марта 2018 года составила 34,72%. Выборы завершаться в 20 часов. В некоторых регионаз России выборы уже завершились.
Как сказал Рамзан Кадыров, в Чечне голосуют активно. Глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что явка на выборы в республике будет высокой.
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