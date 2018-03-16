О чем пишут политологи

Группа анонимных политологов представила новый, 18-й рапорт «Битва за будущее правительство», в котором рассуждает на тему нового, послевыборного состава кабинета министров. Среди фамилий, называвшихся экспертным сообществом в качестве кандидатов на пост председателя правительства, анонимные политологи приводят как действующего премьера Дмитрия Медведева, так и генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова, ученого-физика, президента «Курчатовского института» Михаила Ковальчука, а также председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

По мнению авторов рапорта, до недавнего времени кандидатами на пост премьер-министра называли также Сергея Приходько и Игоря Шувалова. Однако тех попытались выбросить из гонки за кресло премьера, - отмечают анонимные политологи.

Сергей Приходько в правительстве Дмитрия Медведева занимает пост заместителя премьера – руководителя аппарата Правительства. Совсем недавно, в феврале 2018 года, Сергей Приходько вдруг оказывается в эпицентре скандала в результате опубликованного Алексеем Навальным видео под названием «Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника». Аналогичная история произошла на полгода раньше с И.Шуваловым. Навальный рассказал, что семья Шуваловых владеет недвижимостью за границей и в Москве, перемещается на личных самолётах по миру, причем возит этими самолетами элитные пароды собак. Анонимные политологи подчеркивают, что участие Навального в громкой подаче истории, ставшей в результате такого преподнесения скандалом, лишний раз оттеняет тот факт, что в данном случае была реализована политическая технология, имеющая цель борьбу именно за кресло премьера Правительства.

По мнению авторов рапорта, Навальный, во всей этой технологии, является ни кем иным, как наемным информационным киллером. Он сам манипулятор и одновременно — орудие манипуляции.

Для того, чтобы подробнее понять «откуда ноги растут», создатели рапорта разбираются со спонсорами Алексея Навального, справедливо указывая на то, что в ходе президентской кампании все зарегистрированные или незарегистрированные кандидаты на пост Президента РФ раскрыли (полностью или частично, более или менее честно) своих спонсоров. Но этого никогда не делал Навальный, также претендовавший на участие в кампании, хотя он и привык называть себя самым транспарентным политиком. Можно констатировать, пишут анонимы, что «в настоящее время все вышеперечисленные заказчики Навального временно «отвалились».

Но не до конца все пропало у Навального — ведь, есть «Новый старый друг» Юрий Лившиц, который, как пишут СМИ и как цитируют их анонимные политологи, участвовал в судьбе будущего политика-оппозиционера еще в период гигантских атак на ВТБ с привлечением со стороны Лившица Навального. «К слову надо сказать, что именно «сотрудничество» с Лившицем и атаки на ВТБ, проводимые с восхитительной наглостью, привлекли тогда к Навальному внимание аферистов масштабом побольше», - резюмируется в рапорте.

Идея со спонсорством со стороны Лившица вызывает неподдельный интерес у создателей документа. Они пишут: «ничто не мешает использовать Навального «в темную» через Лившица, устраняя конкурентов. Возможно, что Лившиц является и вовсе двойным агентом и работает параллельно уже на другую группировку». Тем более, что раньше, по словам автора доклада, он «всегда ориентировался на однокурсника Медведева Архипова (Лившиц его сосед по даче). В свое время Лившиц даже подарил Медведеву пару картин, что дало ему повод везде хвастаться, что он куратор личной коллекции живописи Медведева. Злые языки говорят, что именно он и познакомил Навального с командой Медведева». Так это или не так, но можно констатировать, что подобная информация заслуживает внимания.

Как бы там ни было, рапорт заслуживает того, чтобы с ним ознакомиться внимательно, поскольку информация, содержащаяся в нем, касательно борьбы за второй пост в России, уникальна и больше нигде не встречается.



