Татьяна Навка ответила на вопрос о политических амбициях
15 марта 2018, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась с читателями «Аргументов недели» своими планами на будущее.
«Даже представить себе не могу, буду ли я кататься лет через десять. Когда мне было двадцать, я думала – как же фигуристы катаются в тридцать. В итоге, когда мне самой исполнилось тридцать, – я только Олимпиаду выиграла. А сейчас жизнь только начинается.
Я ещё раз убедилась в том, что нет ничего невозможного. Обязательно нужно верить в сказку и чудо! Если будет желание кататься дальше и я смогу делать это по-прежнему на высшем уровне, то почему бы этого не делать? Но, честно говоря, не хотелось бы так активно трудиться на льду ещё десять лет подряд. Планов работать в шоубизнесе у меня тоже нет», – рассказала фигуристка.
Она также отметила, что пока заниматься политикой не собирается. По словам Навки, этого в семье и так достаточно.
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