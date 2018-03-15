Татьяна Навка ответила на вопрос о политических амбициях

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась с читателями «Аргументов недели» своими планами на будущее.

«Даже представить себе не могу, буду ли я кататься лет через десять. Когда мне было двадцать, я думала – как же фигуристы катаются в тридцать. В итоге, когда мне самой исполнилось тридцать, – я только Олимпиаду выиграла. А сейчас жизнь только начинается. Татьяна Навка призналась, что ей нравится быть начальником

Я ещё раз убедилась в том, что нет ничего невозможного. Обязательно нужно верить в сказку и чудо! Если будет желание кататься дальше и я смогу делать это по-прежнему на высшем уровне, то почему бы этого не делать? Но, честно говоря, не хотелось бы так активно трудиться на льду ещё десять лет подряд. Планов работать в шоу­бизнесе у меня тоже нет», – рассказала фигуристка.

Она также отметила, что пока заниматься политикой не собирается. По словам Навки, этого в семье и так достаточно.