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В Крыму прокомментировали идею выселения россиян с полуострова

11 марта 2018, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Крыму прокомментировали идею выселения россиян с полуострова
фото: pixabay.com

Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов прокомментировал идею украинского политика о выселении граждан России с полуострова.

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По словам Мурадова, мечты депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова являются несбыточными. Политик предположил, что сознание украинца замутнено, поэтому ему в голову и приходят подобные мысли.

Вице-премьер правительства Крыма добавил, что жители полуострова идею о своем выселении воспринимают с юмором и отмечают, что никому не приходит в голову выселять украинцев с территории Украины, передает РИА "Новости". Он также уточнил, что бывшему крымскому политику Чубарову пора признать – он больше не имеет отношения к данной республике.

 

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В полиции рассказали о состоянии бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери

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