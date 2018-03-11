В Крыму прокомментировали идею выселения россиян с полуострова

Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов прокомментировал идею украинского политика о выселении граждан России с полуострова.

По словам Мурадова, мечты депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова являются несбыточными. Политик предположил, что сознание украинца замутнено, поэтому ему в голову и приходят подобные мысли.

Вице-премьер правительства Крыма добавил, что жители полуострова идею о своем выселении воспринимают с юмором и отмечают, что никому не приходит в голову выселять украинцев с территории Украины, передает РИА "Новости". Он также уточнил, что бывшему крымскому политику Чубарову пора признать – он больше не имеет отношения к данной республике.