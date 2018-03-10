Директор театра "Современник" Игорь Попов сам лично не был в Самаре, где якобы во время гастролей произошел инцидент с участием Михаила Ефремова. Попов пообещал в субботу, 10 марта, разобраться в ситуации, которую обсуждают в соцсетях. Пьяный Михаил Ефремов устроил шоу с нецензурной бранью на спектакле

"Я не был в Самаре на гастролях и не знаю, что там произошло. Поэтому и комментировать ничего не могу. Артисты только сегодня вернулись в Москву, поэтому разбираться будем завтра", — цитирует директора "Современника" РИА Новости.

Одна из актрис Самарского академического театра драмы написала в соцсети о том, что спектакль по пьесе Гарольда Пинтера "Не становись чужим" задержали на 35 минут. Оказалось, ждали Ефремова.

Одна из жительниц Самары побывала на спектакле накануне праздника и поделилась впечатлением в Инстаграм: "Спектакль задерживают, но все ждут. И тут начинается эта "великолепная" постановка! Ефремов абсолютно пьян, матерится со сцены на зрителя, который сделал замечание что не слышно, несет несвязный текст, шатается, на тех, кто уходит, кричит "ну и валите")))) из-за того, что он не говорит не то что фразы, а целые монологи, уловить смысл в принципе невозможно. В зале чувствуется явное недовольство. 3 часа этой вакханалии Занавес! Завтра 8 Марта!"

Некоторые самарские театралы опубликовали сообщения о спектакле в соцсетях, но удалили посты.