Выходку Михаила Ефремова прокомментировал директор театра "Современник"
9 марта 2018, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу стало известно, что руководство театра "Современник" всерьез намерено разобраться с ситуацией, которая случилась на гастролях труппы в Самаре. Скандал инициировал актер Михаил Ефремов.
Ранее одна из зрительниц заявила, что артист играл на сцене в состоянии алкогольного опьянения, а потом и вовсе нецензурно высказался в адрес публики, передает ТАСС. Директор театра Игорь Попов подчеркнул, что сам он на гастролях в Самаре не был, поэтому разбираться с актером будет после того, как он вернется в столицу.
В театре сегодня отметили, что доверять исключительно слухам, а также постам в социальных сетях ни в коем случае не следует.
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