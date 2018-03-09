В пятницу стало известно, что руководство театра "Современник" всерьез намерено разобраться с ситуацией, которая случилась на гастролях труппы в Самаре. Скандал инициировал актер Михаил Ефремов.

Ранее одна из зрительниц заявила, что артист играл на сцене в состоянии алкогольного опьянения, а потом и вовсе нецензурно высказался в адрес публики, передает ТАСС. Директор театра Игорь Попов подчеркнул, что сам он на гастролях в Самаре не был, поэтому разбираться с актером будет после того, как он вернется в столицу.

В театре сегодня отметили, что доверять исключительно слухам, а также постам в социальных сетях ни в коем случае не следует.