Зафиксировать цены на цветы предлагают в Госдуме

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил зафиксировать цены на цветы. Соответствующий запрос парламентарий подготовил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Парламентарий поздравил женщин с 8 марта и подчеркнул, что у каждого мужчины должна быть возможность подарить праздничный букет. «Складывается неправильная ситуация, когда студент, имея 50 рублей, не может купить один цветок. В праздники, в Женский день ему предлагают потратить до 10 тыс. рублей за букет», — рассказал он RT.

Сотрудники цветочных магазинов Москвы рассказали о стоимости букетов к 8 марта.

Специалисты рассказали, как можно продлить жизнь цветам, подаренным на 8 марта.