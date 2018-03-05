В цветочных магазинах Москвы рассказали о ценах на букеты к 8 марта
5 марта 2018, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники цветочных магазинов Москвы рассказали о стоимости букетов к 8 марта. Согласно последней информации, точки, в которых продаются цветы, не планируют поднимать цены к грядущему празднику.
В настоящий момент в московских магазинах можно приобрести тюльпаны за 70-80 рублей за штуку. Стоимость одной розы варьируется от 80 до 410 рублей в зависимости от сорта цветка, передает сегодня РИА "Новости". Кроме того, популярностью пользуются ирисы, фрезии, нарциссы, гиацинты и каллы.
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