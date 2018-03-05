В цветочных магазинах Москвы рассказали о ценах на букеты к 8 марта

Сотрудники цветочных магазинов Москвы рассказали о стоимости букетов к 8 марта. Согласно последней информации, точки, в которых продаются цветы, не планируют поднимать цены к грядущему празднику.

В настоящий момент в московских магазинах можно приобрести тюльпаны за 70-80 рублей за штуку. Стоимость одной розы варьируется от 80 до 410 рублей в зависимости от сорта цветка, передает сегодня РИА "Новости". Кроме того, популярностью пользуются ирисы, фрезии, нарциссы, гиацинты и каллы.

Интересно, что в моду вошли ранункулюсы, которых раньше не было практически нигде. Крупный цветок будет стоить около 125 рублей, а маленький – 80.