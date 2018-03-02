Названы легкие способы сохранить подаренные на 9 марта цветы
2 марта 2018, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты рассказали, как можно продлить жизнь цветам, подаренным на 8 марта. Оказалось, что некоторые несложные манипуляции позволят довольно долгое время сохранить букеты в хорошем виде.
Оказалось, что у цветов регулярно необходимо обновлять срез под струей воды, желательно отстоянной. Кроме того, в вазы рекомендуется добавлять какие-либо антисептики, в частности сок лимона, лимонную кислоту или уголь. В воду также можно положить немного сахара, передает РИА "Новости".
Заранее приобретенные тюльпаны можно сохранить перед праздником, предварительно завернув их в плотную бумагу и оставив в помещении с температурой около трех градусов тепла. Также можно убрать цветы на нижнюю полку холодильника.
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