Жириновский: следует отменить налоги для граждан с низкой зарплатой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул идею, которая может существенно облегчить жизнь некоторым категориям россиян. Политик предложил отменить налоги для граждан, которые мало зарабатывают.

По словам Жириновского от выплаты налогов можно освободить тех людей, чья зарплата не превышает 20 тысяч рублей в месяц, передает портал URA.RU.

Он также отметил, что в России лучше ввести новый тип НДС – на сверхдоходы. В ходе дебатов, которые состоялись на Первом канале Владимир Жириновский добавил, что оставить следует только налог с продаж.

В своей речи политик также заявил, что с Западом следует разговаривать исключительно путем ультиматумов.