В Госдуме призвали устроить ядерную бомбардировку резиденции Порошенко

Российские Вооруженные силы должны сбросить на резиденцию президента Украины Петра Порошенко ядерную бомбу малой мощности. Такую точку зрения высказал в телевизионном эфире депутат Государственной Думы Владимир Жириновский.

Политик призвал устроить Порошенко «маленькую Хиросиму». По мнению парламентария, которым он поделился на программе «России 1», радиоактивное заражение местности в этом случае будет минимальным.

Ранее сообщалось, что украинский лидер опубликовал в социальной сети Facebook обращение к европейским партнерам Киева. В послании Петра Порошенко содержится предложение по созданию коалиции против России.