Ученые дали прогноз о магнитных бурях, которые обрушатся на Землю в этом году
4 марта 2018, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]
Центр "Антистихия" выпустил новое сообщение с прогнозом магнитных бурь, которые в этом году могут обрушиться на Землю. Несколько магнитных бурь уже были зарегистрированы с начала 2018 года.
Еще, уже в марте, ожидаются 20 - 35 геомагнитных бурь. По прогнозу астрофизиков, несколько из них - две-четыре - возможны мощные, продолжительностью в несколько дней. Вероятность возникновения бури самой высокой категории - extreme - около пяти процентов, - передает РИА Новости.
Третья в этом году магнитная буря обрушится на Землю 18 марта. Изменения геомагнитной обстановки начнутся 14, 16 и 17 марта. С начала 2018 года магнитные возмущения были зарегистрированы 15 января и 19 февраля.
Магнитные бури на Земле формируются, когда в магнитосферу планеты "ударяют" выброшенные Солнцем сгустки плазмы. Заряженные частицы вызывают геомагнитные возмущения.
Из-за мощных магнитных бурь бывают сбои в электронном оборудовании, перебои с радиосвязью и на электрических сетях. А метеозависимые люди жалуются на ухудшение самочувствия.
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