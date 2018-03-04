Ученые дали прогноз о магнитных бурях, которые обрушатся на Землю в этом году

Центр "Антистихия" выпустил новое сообщение с прогнозом магнитных бурь, которые в этом году могут обрушиться на Землю. Несколько магнитных бурь уже были зарегистрированы с начала 2018 года. На Землю обрушилась магнитная буря

Еще, уже в марте, ожидаются 20 - 35 геомагнитных бурь. По прогнозу астрофизиков, несколько из них - две-четыре - возможны мощные, продолжительностью в несколько дней. Вероятность возникновения бури самой высокой категории - extreme - около пяти процентов, - передает РИА Новости.

Третья в этом году магнитная буря обрушится на Землю 18 марта. Изменения геомагнитной обстановки начнутся 14, 16 и 17 марта. С начала 2018 года магнитные возмущения были зарегистрированы 15 января и 19 февраля.

Магнитные бури на Земле формируются, когда в магнитосферу планеты "ударяют" выброшенные Солнцем сгустки плазмы. Заряженные частицы вызывают геомагнитные возмущения.

Из-за мощных магнитных бурь бывают сбои в электронном оборудовании, перебои с радиосвязью и на электрических сетях. А метеозависимые люди жалуются на ухудшение самочувствия.