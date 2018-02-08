NASA зафиксировало на Солнце самую мощную вспышку за последние месяцы

Космический аппарат американского агентства NASA зарегистрировал первую серию заметных вспышек на Солнце, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического Института им. П.Н. Лебедева (ФИАН).

В среду, 7 февраля, около 18:00 зафиксирована самая крупная вспышка на Солнце за последнее время, с октября 2017 года. Мощность февральской вспышки эксперты оценили в C 8.1. Литера "С" - обозначает слабую из возможных солнечных вспышек, а цифры уточняют ее интенсивность. Вспышка произошла на достаточном удалении от линии Солнце-Земля, так что ее влияние на нашу планету практически исключено.

В данный момент активность на Солнце снова падает. В ближайшие сутки она сократиться до нулевых значений.