Американская баскетболистка официально стала гражданкой России

В пятницу, 2 марта, стало известно, что почти 90 иностранцев официально получили гражданство России. Соответствующий указ, как сообщается, уже подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Уточняется, что в частности гражданкой РФ стала американская баскетболистка Джамирра Фолкнер. На официальном интернет-портале правовой информации подчеркивается, что российское гражданство также получили 18 уроженцев Украины, 15 – Узбекистана, 13 – России, по 7 – Армении и Афганистана, 6 – Молдавии, 5 – Азербайджана, по 4 – Белоруссии и Вьетнама, 3 – Азербайджана, а также двое сирийцев и по одному выходцу из Грузии, Киргизии, Кубы и Туркестанской Автономной ССР.

Все вышеуказанные лица официально становятся гражданами России в день принесения присяги.