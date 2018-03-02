Владимир Путин назвал причины для использования ядерного оружия
2 марта 2018, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]
В интервью телевизионному каналу NBC президент Российской Федерации Владимир Путин назвал две причины, по которым Россия может прибегнуть к использованию ядерного вооружения.
«Есть две причины, которые могут заставить нас применить ядерное оружие: нападение на нас с применением ядерного оружия или атака на Российскую Федерацию с использованием обычного оружия. Но в этом случае — если есть угроза самому существованию российского государства», — сказал Путин.
Как отметил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «Россия не собирается ни на кого нападать, и ее новое оружие не угрожает тем, кто не вынашивает цели на нее нападать».
Россия создает новое оружие в ответ на действия США, которые развернули свою ПРО на территории других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
Сенатор Алексей Пушков, комментируя презентацию новейшего российского вооружения, которую устроил президент России Владимир Путин, заявил, что "в военном плане Россия очень сильна".
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