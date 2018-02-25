Большая кольцевая линия метро Москвы завтра примет первых пассажиров

Пассажирское движение на Большой кольцевой линии московского метрополитена откроют в понедельник, 26 февраля. Сообщение об этом опубликовано в Instagram строительного комплекса Москвы.

В этот участок транспортной системы входят пять станций - "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", ЦСКА и "Петровский парк".

Большая кольцевая линия соединит существующие радиальные и перспективные хордовые линии метро в нескольких километрах от действующей Кольцевой линии. Длина первого участка Большой кольцевой линии составляет 10,5 километров. Его открытие повысит транспортную доступность пяти районов Москвы: Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сделал важное заявление. По его словам, в столице за три года будут построены 50 новых станций метро.

Ранее Сергей Собянин успокоил всех жителей районов, около которых идет строительство метрополитена. По его словам, все жилые кварталы будут защищены от шумов. Хотя, электрички собираются использовать современные и высокотехнологичные, поэтому проблем с шумом быть не должно.