//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

Большая кольцевая линия метро Москвы завтра примет первых пассажиров

25 февраля 2018, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

Большая кольцевая линия метро Москвы завтра примет первых пассажиров
globallookpress.com

Пассажирское движение на Большой кольцевой линии московского метрополитена откроют в понедельник, 26 февраля. Сообщение об этом опубликовано в Instagram строительного комплекса Москвы.

В этот участок транспортной системы входят пять станций - "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", ЦСКА и "Петровский парк".

Большая кольцевая линия соединит существующие радиальные и перспективные хордовые линии метро в нескольких километрах от действующей Кольцевой линии. Длина первого участка Большой кольцевой линии составляет 10,5 километров. Его открытие повысит транспортную доступность пяти районов Москвы: Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сделал важное заявление. По его словам, в столице за три года будут построены 50 новых станций метро.

Ранее Сергей Собянин успокоил всех жителей районов, около которых идет строительство метрополитена. По его словам, все жилые кварталы будут защищены от шумов. Хотя, электрички собираются использовать современные и высокотехнологичные, поэтому проблем с шумом быть не должно.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Будь с нами в соцсетях:

Спортивный врач о мельдонии в моче российских олимпийцев

Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Экономика

Немецкие СМИ пугают "потерями" от "Северного потока — 2"

Немецкие СМИ пугают "потерями" от "Северного потока — 2"

Немецкие СМИ пугают страну "потерями" от "Северного потока — 2" из-за строительства газопровода. О том, что немецкие потребители могут понести дополнительные потери, пишет Der Spiegel.

//Спорт

Видео, как российские хоккеисты пели национальный гимн на награждении на Играх

Видео, как российские хоккеисты пели национальный гимн на награждении на Играх

На торжественной церемонии награждения российский хоккеисты - победители Олимпиады - 2018 получали золотые медали под звуки олимпийского гимна, а сами пели слова национального гимна, гимна России.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Дагестанская «зачистка» добралась до силовиков

Дагестанская «зачистка» добралась до силовиков

Сотрудники службы собственной безопасности МВД по Республике Дагестан 24 февраля задержали полковника управления уголовного розыска Хайбулу Ибнухаджарова по подозрению в нарушении финансовой отчетности.

//Политика

Пекин призвал США прекратить правонарушения

Пекин призвал США прекратить правонарушения

США ввел ограничения против китайских судоходных и энергетических компаний, которые сотрудничают с КНДР. Пекин выступил против введения США односторонних санкций в отношении китайских компаний.

//Новости ADWILE

//Общество

Россия выиграла хоккейное золото, в Сети сразу заговорили о "шайбе с мельдонием"

Россия выиграла хоккейное золото, в Сети сразу заговорили о "шайбе с мельдонием"

После выигрыша Россией хоккейного золота Олимпиады, в сети сразу началось бурное обсуждение, пойдет ли МОК по сценарию Крушельницкого, «устроив» очередной допинг-скандал.

//В мире

"Нотариус звезд" стал новым фигурантом дела Керимова

"Нотариус звезд" стал новым фигурантом дела Керимова

"Нотариусу звезд" из Ниццы Александру Гречишкину-Курганскому предъявлены обвинения в рамках дела российского сенатора Сулеймана Керимова, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

//Происшествия

Драка врачей произошла в роддоме Омска

Драка врачей произошла в роддоме Омска

1 марта в Первомайском районном суде города Омска начнется судебный процесс о драке двух врачей прямо в отделении реанимации Омского роддома №2, на глазах у прооперированных пациенток.

//Общество

Молоко крайне опасно для людей с заболеваниями суставов, считают ученые

Молоко крайне опасно для людей с заболеваниями суставов, считают ученые

Ученые утверждают, что молоко очень опасно для людей, страдающих от различных заболеваний суставов. Если регулярно пить молоко в чистом виде, то со временем разовьется ревматоидный артрит.

//Новости партнеров

//Спорт

Павел Колобков назвал победу российских хоккеистов "валидольной"

Павел Колобков назвал победу российских хоккеистов "валидольной"

Матч за первое место в хоккейном турнире между командами России и Германии войдет в историю, как наиболее яркое событие Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Об этом заявил глава Минспорта РФ Павел Колобков

//Общество

Большая кольцевая линия метро Москвы завтра примет первых пассажиров

Большая кольцевая линия метро Москвы завтра примет первых пассажиров

Пассажирское движение на Большой кольцевой линии московского метрополитена откроют в понедельник, 26 февраля. Сообщение об этом опубликовано в Instagram строительного комплекса Москвы.

//Спорт

Ларионов: сборная Германии проиграла матч своей жизни

Ларионов: сборная Германии проиграла матч своей жизни

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов считает, что сборная Германии по хоккею уже вошла в историю, даже попав в финал Олимпиады-2018.

//Непознанное

Ученые предупреждают о кибератаках инопланетян

Ученые предупреждают о кибератаках инопланетян

Американские астрофизики беспокоятся о том, что инопланетные цивилизации вполне могут осуществить мощную кибератаку, способную вырубить всю вычислительную технику землян.

//Армия

Минобороны РФ ведет разработку сверхзвукового беспилотника большой дальности

Минобороны РФ ведет разработку сверхзвукового беспилотника большой дальности

Заместитель начальника научно-исследовательского отдела Центрального научно-исследовательского института ВВС Минобороны Александр Немов сообщил, что ведомство разрабатывает сверхзвуковой беспилотник большой дальности.

//Спорт

НОК США оценит итоги худшей для страны Олимпиады за 20 лет

НОК США оценит итоги худшей для страны Олимпиады за 20 лет

Национальный олимпийский комитет (НОК) США проанализирует выступление американской сборной на Олимпийских играх 2018 года, которое стало худшим в истории страны за последние 20 лет на зимних Играх.

//Спорт

Павел Дацюк: сбылась мечта, нужно придумывать новую

Павел Дацюк: сбылась мечта, нужно придумывать новую

«Ветеран» российской хоккейной сборной Павел Дацюк после победы на ОИ-2018 вошел в Тройной золотой клуб. Он является обладателем Кубка Стэнли, чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

//Политика

Кадырову и Бастрыкину запретили посещать Латвию

Кадырову и Бастрыкину запретили посещать Латвию

Главу Чечни Рамзана Кадырова и председателя СК России Александра Бастрыкина включили в список людей, которым запрещен въезд в Латвию из-за дела юриста Сергея Магнитского.

//Спорт

Овечкин о победе хоккейной сборной России: «Красавцы!»

Овечкин о победе хоккейной сборной России: «Красавцы!»

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин поздравил мужскую сборную России по хоккею с "золотом" зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. В финале подопечные Олега Знарка победили команду Германии.

//Шоу-бизнес

Андрей Данилко выступил с предложением "декоммунизировать" голову Верки Сердючки

Андрей Данилко выступил с предложением "декоммунизировать" голову Верки Сердючки

Украинский артист Андрей Данилко выступил против тотальной декоммунизации. По его словам, звезда на доме, в котором он живет и которую собираются снять, уже давно не является символом эпохи СССР.

//Спорт

Хоккеист о пении гимна на награждении: надеюсь, ничего нам за это не будет

Хоккеист о пении гимна на награждении: надеюсь, ничего нам за это не будет

Защитник сборной России по хоккею Артём Зуб выразил надежду, что к команде не применят санкции за исполнение национального гимна на церемонии награждения на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

//Здоровье

Специалисты рассказали, как не надо готовить овсяную кашу

Специалисты рассказали, как не надо готовить овсяную кашу

Диетологи выяснили, что полезная для здоровья овсянка, если её неправильно приготовить, может испортить фигуру. Учёные дали 3 рекомендации, чтобы не набрать лишних килограммов во время употребления каши.

//Происшествия

Женщина чуть не убила мужа разбитым бокалом в ресторане Петербурга

Женщина чуть не убила мужа разбитым бокалом в ресторане Петербурга

Вечер, который семейная пара решила провести в питерском ресторане, едва не обернулся трагедией. Во время выяснения отношений 27‐летняя женщина схватила бокал, разбила его о край стола и ткнула осколком в шею мужа.

//Спорт

Евгений Плющенко прокомментировал победу сборной России по хоккею

Евгений Плющенко прокомментировал победу сборной России по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, фигурист Евгений Плющенко прокомментировал победу сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2018 года. Россия завоевала первую за 26 лет золотую медаль Олимпиады.

//Общество

Мария Захарова: Чем больше нам запрещают, тем сильнее национальное самосознание

Мария Захарова: Чем больше нам запрещают, тем сильнее национальное самосознание

Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел России на странице соцсети написала, что запрет на национальную символику на Олимпийских Играх в Пхенчхане только сплотил россиян.

//Спорт

СМИ Германии считают хоккейный финал Олимпиады «самым крутым поражением»

СМИ Германии считают хоккейный финал Олимпиады «самым крутым поражением»

Немецкое издание Bild опубликовало материал о поражении сборной Германии в финале хоккейного турнира Олимпийских игр в Пхёнчхане с заголовком «Так круто мы еще не проигрывали».

//Происшествия

В Киеве осквернили могилу Леси Украинки

В Киеве осквернили могилу Леси Украинки

В Киеве неизвестные осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украинки. Об этом сообщил в своем Facebook глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

//Общество

Королева Елизавета II на самом деле инопланетянка, считают конспирологи

Королева Елизавета II на самом деле инопланетянка, считают конспирологи

Конспирологи уверяют общественность, что инопланетяне, а именно раса рептилоидов давно управляет жителями Земли. Теперь к пришельцам причислили и королеву Великобритании Елизавету II.

//Политика

Израильский спутник засек истребители Су-57 на сирийской базе Хмеймим

Израильский спутник засек истребители Су-57 на сирийской базе Хмеймим

В соцсетях появились первые спутниковые снимки новейших российских истребителей пятого поколения Су-57, которые прибыли в Сирию. Кадры были сделаны израильским оператором коммерческих спутников ImageSat International.

//Общество

Храм Гроба Господня закрывали сегодня на час в знак протеста

Храм Гроба Господня закрывали сегодня на час в знак протеста

Христианские конфессии, управляющие иерусалимским храмом Гроба Господня, в воскресенье на час закрывают святыню в знак протеста против планов городских властей взимать с них муниципальный налог.

//Общество

Познер объяснил, почему ушел из прямого эфира "Аль-Джазиры"

Познер объяснил, почему ушел из прямого эфира "Аль-Джазиры"

Российский журналист Владимир Познер во время прямого эфира телеканала «Аль-Джазира» вышел из студии. О том, почему он поступил подобным образом, телеведущий рассказал на своем сайте «Познер Online».

//Общество

Как москвичам экономить на общественном транспорте

Как москвичам экономить на общественном транспорте

За последние годы в Москве появилось множество нововведений в сфере оплаты проезда на общественном транспорте – новые тарифы, сервисы для покупки билетов и транспортная карта «Тройка».

//Шоу-бизнес

Ольга Орлова решилась рассказать, какую сделала «пластику»

Ольга Орлова решилась рассказать, какую сделала «пластику»

Певица и телеведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова решилась рассказать, какую сделала "пластику". Звезда поделилась секретами своей красоты. Орлова призналась, что прибегала к "пластике".

//Происшествия

Бывшего министра труда Ингушетии нашли мертвым рядом с супругой и сыном

Бывшего министра труда Ингушетии нашли мертвым рядом с супругой и сыном

Бывшего министра труда и социальной защиты Дагестана Багауддина Маршани нашли мертвым в районе гостиницы «Небоскреб» в столице Ингушетии Магасе. Рядом с ним обнаружили его супругу и 10‐летнего сына.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Экономика

Немецкие СМИ пугают "потерями" от "Северного потока — 2"

Немецкие СМИ пугают "потерями" от "Северного потока — 2"

Немецкие СМИ пугают страну "потерями" от "Северного потока — 2" из-за строительства газопровода. О том, что немецкие потребители могут понести дополнительные потери, пишет Der Spiegel.

//Спорт

Видео, как российские хоккеисты пели национальный гимн на награждении на Играх

Видео, как российские хоккеисты пели национальный гимн на награждении на Играх

На торжественной церемонии награждения российский хоккеисты - победители Олимпиады - 2018 получали золотые медали под звуки олимпийского гимна, а сами пели слова национального гимна, гимна России.

//Политика

Дагестанская «зачистка» добралась до силовиков

Дагестанская «зачистка» добралась до силовиков

Сотрудники службы собственной безопасности МВД по Республике Дагестан 24 февраля задержали полковника управления уголовного розыска Хайбулу Ибнухаджарова по подозрению в нарушении финансовой отчетности.

//Политика

Пекин призвал США прекратить правонарушения

Пекин призвал США прекратить правонарушения

США ввел ограничения против китайских судоходных и энергетических компаний, которые сотрудничают с КНДР. Пекин выступил против введения США односторонних санкций в отношении китайских компаний.

//Общество

Россия выиграла хоккейное золото, в Сети сразу заговорили о "шайбе с мельдонием"

Россия выиграла хоккейное золото, в Сети сразу заговорили о "шайбе с мельдонием"

После выигрыша Россией хоккейного золота Олимпиады, в сети сразу началось бурное обсуждение, пойдет ли МОК по сценарию Крушельницкого, «устроив» очередной допинг-скандал.

//В мире

"Нотариус звезд" стал новым фигурантом дела Керимова

"Нотариус звезд" стал новым фигурантом дела Керимова

"Нотариусу звезд" из Ниццы Александру Гречишкину-Курганскому предъявлены обвинения в рамках дела российского сенатора Сулеймана Керимова, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

//Происшествия

Драка врачей произошла в роддоме Омска

Драка врачей произошла в роддоме Омска

1 марта в Первомайском районном суде города Омска начнется судебный процесс о драке двух врачей прямо в отделении реанимации Омского роддома №2, на глазах у прооперированных пациенток.

//Общество

Молоко крайне опасно для людей с заболеваниями суставов, считают ученые

Молоко крайне опасно для людей с заболеваниями суставов, считают ученые

Ученые утверждают, что молоко очень опасно для людей, страдающих от различных заболеваний суставов. Если регулярно пить молоко в чистом виде, то со временем разовьется ревматоидный артрит.

//Спорт

Павел Колобков назвал победу российских хоккеистов "валидольной"

Павел Колобков назвал победу российских хоккеистов "валидольной"

Матч за первое место в хоккейном турнире между командами России и Германии войдет в историю, как наиболее яркое событие Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Об этом заявил глава Минспорта РФ Павел Колобков

//Общество

Большая кольцевая линия метро Москвы завтра примет первых пассажиров

Большая кольцевая линия метро Москвы завтра примет первых пассажиров

Пассажирское движение на Большой кольцевой линии московского метрополитена откроют в понедельник, 26 февраля. Сообщение об этом опубликовано в Instagram строительного комплекса Москвы.

//Спорт

Ларионов: сборная Германии проиграла матч своей жизни

Ларионов: сборная Германии проиграла матч своей жизни

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов считает, что сборная Германии по хоккею уже вошла в историю, даже попав в финал Олимпиады-2018.

//Непознанное

Ученые предупреждают о кибератаках инопланетян

Ученые предупреждают о кибератаках инопланетян

Американские астрофизики беспокоятся о том, что инопланетные цивилизации вполне могут осуществить мощную кибератаку, способную вырубить всю вычислительную технику землян.

//Армия

Минобороны РФ ведет разработку сверхзвукового беспилотника большой дальности

Минобороны РФ ведет разработку сверхзвукового беспилотника большой дальности

Заместитель начальника научно-исследовательского отдела Центрального научно-исследовательского института ВВС Минобороны Александр Немов сообщил, что ведомство разрабатывает сверхзвуковой беспилотник большой дальности.

//Спорт

НОК США оценит итоги худшей для страны Олимпиады за 20 лет

НОК США оценит итоги худшей для страны Олимпиады за 20 лет

Национальный олимпийский комитет (НОК) США проанализирует выступление американской сборной на Олимпийских играх 2018 года, которое стало худшим в истории страны за последние 20 лет на зимних Играх.

//Спорт

Павел Дацюк: сбылась мечта, нужно придумывать новую

Павел Дацюк: сбылась мечта, нужно придумывать новую

«Ветеран» российской хоккейной сборной Павел Дацюк после победы на ОИ-2018 вошел в Тройной золотой клуб. Он является обладателем Кубка Стэнли, чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

//Политика

Кадырову и Бастрыкину запретили посещать Латвию

Кадырову и Бастрыкину запретили посещать Латвию

Главу Чечни Рамзана Кадырова и председателя СК России Александра Бастрыкина включили в список людей, которым запрещен въезд в Латвию из-за дела юриста Сергея Магнитского.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Спорт

Овечкин о победе хоккейной сборной России: «Красавцы!»

Овечкин о победе хоккейной сборной России: «Красавцы!»

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин поздравил мужскую сборную России по хоккею с "золотом" зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. В финале подопечные Олега Знарка победили команду Германии.

//Шоу-бизнес

Андрей Данилко выступил с предложением "декоммунизировать" голову Верки Сердючки

Андрей Данилко выступил с предложением "декоммунизировать" голову Верки Сердючки

Украинский артист Андрей Данилко выступил против тотальной декоммунизации. По его словам, звезда на доме, в котором он живет и которую собираются снять, уже давно не является символом эпохи СССР.

//Спорт

Хоккеист о пении гимна на награждении: надеюсь, ничего нам за это не будет

Хоккеист о пении гимна на награждении: надеюсь, ничего нам за это не будет

Защитник сборной России по хоккею Артём Зуб выразил надежду, что к команде не применят санкции за исполнение национального гимна на церемонии награждения на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

//Здоровье

Специалисты рассказали, как не надо готовить овсяную кашу

Специалисты рассказали, как не надо готовить овсяную кашу

Диетологи выяснили, что полезная для здоровья овсянка, если её неправильно приготовить, может испортить фигуру. Учёные дали 3 рекомендации, чтобы не набрать лишних килограммов во время употребления каши.

//Происшествия

Женщина чуть не убила мужа разбитым бокалом в ресторане Петербурга

Женщина чуть не убила мужа разбитым бокалом в ресторане Петербурга

Вечер, который семейная пара решила провести в питерском ресторане, едва не обернулся трагедией. Во время выяснения отношений 27‐летняя женщина схватила бокал, разбила его о край стола и ткнула осколком в шею мужа.

//Спорт

Евгений Плющенко прокомментировал победу сборной России по хоккею

Евгений Плющенко прокомментировал победу сборной России по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, фигурист Евгений Плющенко прокомментировал победу сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2018 года. Россия завоевала первую за 26 лет золотую медаль Олимпиады.

//Общество

Мария Захарова: Чем больше нам запрещают, тем сильнее национальное самосознание

Мария Захарова: Чем больше нам запрещают, тем сильнее национальное самосознание

Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел России на странице соцсети написала, что запрет на национальную символику на Олимпийских Играх в Пхенчхане только сплотил россиян.

//Спорт

СМИ Германии считают хоккейный финал Олимпиады «самым крутым поражением»

СМИ Германии считают хоккейный финал Олимпиады «самым крутым поражением»

Немецкое издание Bild опубликовало материал о поражении сборной Германии в финале хоккейного турнира Олимпийских игр в Пхёнчхане с заголовком «Так круто мы еще не проигрывали».

//Происшествия

В Киеве осквернили могилу Леси Украинки

В Киеве осквернили могилу Леси Украинки

В Киеве неизвестные осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украинки. Об этом сообщил в своем Facebook глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

//Общество

Королева Елизавета II на самом деле инопланетянка, считают конспирологи

Королева Елизавета II на самом деле инопланетянка, считают конспирологи

Конспирологи уверяют общественность, что инопланетяне, а именно раса рептилоидов давно управляет жителями Земли. Теперь к пришельцам причислили и королеву Великобритании Елизавету II.

//Политика

Израильский спутник засек истребители Су-57 на сирийской базе Хмеймим

Израильский спутник засек истребители Су-57 на сирийской базе Хмеймим

В соцсетях появились первые спутниковые снимки новейших российских истребителей пятого поколения Су-57, которые прибыли в Сирию. Кадры были сделаны израильским оператором коммерческих спутников ImageSat International.

//Общество

Храм Гроба Господня закрывали сегодня на час в знак протеста

Храм Гроба Господня закрывали сегодня на час в знак протеста

Христианские конфессии, управляющие иерусалимским храмом Гроба Господня, в воскресенье на час закрывают святыню в знак протеста против планов городских властей взимать с них муниципальный налог.

//Общество

Познер объяснил, почему ушел из прямого эфира "Аль-Джазиры"

Познер объяснил, почему ушел из прямого эфира "Аль-Джазиры"

Российский журналист Владимир Познер во время прямого эфира телеканала «Аль-Джазира» вышел из студии. О том, почему он поступил подобным образом, телеведущий рассказал на своем сайте «Познер Online».

//Общество

Как москвичам экономить на общественном транспорте

Как москвичам экономить на общественном транспорте

За последние годы в Москве появилось множество нововведений в сфере оплаты проезда на общественном транспорте – новые тарифы, сервисы для покупки билетов и транспортная карта «Тройка».

//Шоу-бизнес

Ольга Орлова решилась рассказать, какую сделала «пластику»

Ольга Орлова решилась рассказать, какую сделала «пластику»

Певица и телеведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова решилась рассказать, какую сделала "пластику". Звезда поделилась секретами своей красоты. Орлова призналась, что прибегала к "пластике".

//Происшествия

Бывшего министра труда Ингушетии нашли мертвым рядом с супругой и сыном

Бывшего министра труда Ингушетии нашли мертвым рядом с супругой и сыном

Бывшего министра труда и социальной защиты Дагестана Багауддина Маршани нашли мертвым в районе гостиницы «Небоскреб» в столице Ингушетии Магасе. Рядом с ним обнаружили его супругу и 10‐летнего сына.

//Новости партнеров

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры