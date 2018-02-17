В ближайшие три года в Москве откроют около 50 новых станций метро

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сделал сегодня важное заявление. По его словам, в столице за три года будут построены 50 новых станций метро.

Хуснуллин отметил, что на реализацию данного плана в общей сложности потребуется около 500 миллиардов рублей, которые уже имеются в бюджете. Предполагается, что ежегодно на развитие метрополитена будет направляться не менее 150-170 миллиардов рублей, передает РИА "Новости".

Только в текущем году планируется открыть 21 новую станцию в столице России. Кроме того, в ближайшие три года будут закончены все ключевые работы в рамках строительства Большой кольцевой линии московского метро.