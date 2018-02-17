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В ближайшие три года в Москве откроют около 50 новых станций метро

17 февраля 2018, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

В ближайшие три года в Москве откроют около 50 новых станций метро
фото: globallookpress.com

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сделал сегодня важное заявление. По его словам, в столице за три года будут построены 50 новых станций метро.

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Хуснуллин отметил, что на реализацию данного плана в общей сложности потребуется около 500 миллиардов рублей, которые уже имеются в бюджете. Предполагается, что ежегодно на развитие метрополитена будет направляться не менее 150-170 миллиардов рублей, передает РИА "Новости".

Только в текущем году планируется открыть 21 новую станцию в столице России. Кроме того, в ближайшие три года будут закончены все ключевые работы в рамках строительства Большой кольцевой линии московского метро.

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Сборная России разгромила хоккеистов США на Олимпиаде

Российские хоккеисты одержали победу над командой США в третьем матче группового этапа олимпийского турнира в Пхенчхане. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян.

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Борис Щербаков оказался в СИЗО

Народный артист Борис Щербаков несколько дней проведет в СИЗО Омска, эти помещения будут использоваться для съемки передачи. Для него откроют секретные архивы про преступную группировку "Черная кошка".

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Полицейские нашли редкое для Петербурга казино

Полицейские нашли редкое для Петербурга казино

Полицейские нашли редкое для Петербурга казино. Заведение располагалось в высотном доме, в квартире общей площадью 150 кв.метров. Здесь собирались как картежники, так и любители «одноруких бандитов».

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В Петербурге ребенок задохнулся в упаковке из-под памперсов

В Петербурге ребенок задохнулся в упаковке из-под памперсов

В одной из квартир дома, расположенного в Невском районе Санкт-Петербурга, вечером 16 февраля обнаружен труп годовалого ребенка с полиэтиленовым пакетом на голове. Его мама отсутствовала около часа.

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СМИ Украины потребовали от Порошенко прекратить уничтожение свободы слова

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"Скорую" в Новосибирске девушка прождала 15 часов

Жительница Новосибирска 15 часов ждала «скорую» после вызова. Девушка рассказала об этом в соцсетях, пожаловавшись на «неоперативность медиков». Но сочувствия она не увидела.

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Российский космонавт опубликовал фото исчезающего моря

Российский космонавт опубликовал фото исчезающего моря

Фото катастрофически обмелевшего Аральского моря, расположенного между Узбекистаном и Казахстаном, сделал с орбиты Земли российский космонавт Антон Шкаплеров. Снимок он выложил в социальную сеть Instagram.

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Как кот премьера Британии устроил драку с котом из МИДа

Как кот премьера Британии устроил драку с котом из МИДа

Вчера в резиденции премьер-министра Великобритании произошла драка кота Ларри, 7 лет проживающего в офисе Терезы Мэй, и его «коллеги» Палмерстона из МИД. Интернет-сообщество назвало кошачий поединок «метаморфозой Brexit».

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СМИ назвали имя предполагаемой разлучницы Энистон и Теру

Журналисты сегодня выяснили новые подробности расставания актрисы Дженнифер Энистон и ее мужа Джастина Теру. Согласно некоторым данным, отношения супругов испортились из-за другой женщины.

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На трассе в Крыму в аварии погибли 7 человек

На трассе в Крыму в аварии погибли 7 человек

В Ленинском районе произошло ДТП с участием трех грузовых и одного легкового автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

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Девочка погибла под Саратовом, врезавшись на ледянке в дерево

Девочка погибла под Саратовом, врезавшись на ледянке в дерево

В субботу, 17 февраля, под Саратовом произошла трагедия на горке. В СК отметили, что 11-летняя школьница отправилась кататься на ледянках на окраину города Калининска вместе с членами своей семьи.

//Общество

В ближайшие три года в Москве откроют около 50 новых станций метро

В ближайшие три года в Москве откроют около 50 новых станций метро

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сделал сегодня важное заявление. По его словам, в столице за три года будут построены 50 новых станций метро.

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В Москве таксист избил пассажира и отобрал у него 130 миллионов рублей

В Москве таксист избил пассажира и отобрал у него 130 миллионов рублей

В субботу, 17 февраля, стало известно, что водитель такси после поездки избил своего пассажира. Согласно последним данным источника, после этого мужчина отобрал у человека сумку с крупной суммой.

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Германия рассказала, при каких условиях с России могут быть сняты санкции

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в субботу в рамках завтрака с российским коллегой Сергеем Лавровым рассказал, при каких условиях могут быть сняты санкции с Российской Федерации.

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Школьный автобус попал в ДТП в Ленинградской области

Школьный автобус попал в ДТП в Ленинградской области

В Лужском районе Ленинградской области в субботу, 17 февраля, в ДТП попал школьный автобус. Транспортное средство с детьми в салоне следовало в Санкт-Петербург из Пскова, когда случилась авария.

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Феодосиец замуровал пенсионерку в собственном доме

Феодосиец замуровал пенсионерку в собственном доме

Домовладелец в Феодосии бетонным забором заблокировал пенсионерку в собственном доме, а другим соседям отрезал доступ к их жилью.

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Германия высказалась о санкциях США в отношении России

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался сегодня о санкциях США в отношении России. Заявление дипломат сделал в ходе завтрака со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

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После смерти ребенка в московском детсаду возбуждено уголовное дело о халатности

После смерти ребенка в московском детсаду возбуждено уголовное дело о халатности

В субботу, 17 февраля, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что после смерти ребенка в одном из московских детских садов было возбуждено уголовное дело по факту халатности.

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Счастливчик из Уфы выиграл в лотерею 26 миллионов рублей

Счастливчик из Уфы выиграл в лотерею 26 миллионов рублей

Утром в субботу, 17 февраля, стало известно о невероятном везении одного из жителей Уфы. Согласно последней информации, удачливому мужчине удалось выиграть более 26 миллионов рублей в лотерею.

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Саакашвили объяснил, почему Украина скоро развалится

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, почему Украину в скором времени ждет развал. По словам политика, она превратилась в мафиозное государство.

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