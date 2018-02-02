Собянин рассказал, когда произойдет запуск первого участка Большого кольца

Первый участок Большой кольцевой линии московского метро между станциями "Петровский парк" и "Деловой центр" запустят примерно через месяц. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник уверен, что линия будет служить жителям Москвы десятилетия. Участок от "Петровского парка" до станции "Деловой центр" был построен еще в прошлом году, напомнил мэр. "Мы провели технический пуск, но были сложности с его интеграцией с радиальными линиями", - отметил Собянин в интервью радиостанции "Комсомольская правда", уточнив, что систему нужно было настроить, чтобы она работала без сбоев.

Столичный глава также успокоил всех жителей районов, около которых идет строительство метрополитена. По его словам, все жилые кварталы будут защищены от шумов. Хотя, электрички собираются использовать современные и высокотехнологичные, поэтому проблем с шумом быть не должно.