Мнение актера Серебрякова о национальной идее России дошло до Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание актера Алексея Серебрякова, живущего в Канаде и работающего в России, о национальной идее России. Пресс-секретарь президента России заявил, что «Кремль не относится к его позиции», - сообщает Лента.ру.

Напомним, в интервью видеоблогеру Юрию Дудю актер Алексей Серебряков высказался, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей», — сказал 53-летний Серебряков.

Кинорежиссер Владимир Бортко работал с актером, снимал Серебрякова в своих картинах. Его огорчило мнение Алексея.