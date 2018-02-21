Известный российский кинорежиссёр, первый замглавы комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко считает, что "хороший артист не значит умный человек". Хорошим актером Бортко назвал Алексея Серебрякова, заявление которого о национальной идее России получило широкий общественный резонанс.

По мнению Серебрякова, национальная идея России — "сила, наглость и хамство". Владимир Бортко работал с Алексеем Серебряковым, снимал его в двух фильмах. "Обе картины были предельно патриотичны", - подчеркнул режиссер. По оценке режиссера, Серебряков хороший актер и раньше он таких заявлений не делал, передаёт RT.

"Но хороший артист не значит умный человек. Если он не желает любить свою родину, то и работать ему здесь не стоило, и деньги получать. С его стороны это не очень логично и подловато. Он может оставаться там, где царят сила, наглость и хамство", — заявил Бортко.