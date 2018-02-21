Серебряков прокомментировал своё интервью о национальной идее России

Российский актёр Алексей Серебряков, переехавший несколько лет назад с женой и детьми в Канаду, но работающий в России, коротко прокомментировал своё интервью, в котором он назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство.

«Я дал интервью — и дал. Что там комментировать? Какие непонимания? Я просто дал интервью, оно не письменное, есть на экране. Я что сказал, то и сказал», — цитирует Алексея Серебрякова RT.

В интервью видеоблогеру Юрию Дудю Алексей Серебряков ранее высказал мнение, что знание, сообразительность, предприимчивость или достоинство по-прежнему не являются для россиян национальной идеей.

Напомним, несколько лет назад российский актер оформил канадское гражданство, отказавшись от гражданства РФ. В Россию он теперь приезжает исключительно на съемки и по рабочей визе.