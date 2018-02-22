Зафиксирован глобальный сбой в работе Facebook и Inastagram

Судя по карте отчетов от пользователей, соцсети были недоступны во многих европейских странах, включая Россию. В большинстве жалоб сообщается о полном отключении доступа.

О неполадках в работе социальных сетей Facebook и Instagram свидетельствуют данные сервиса DownDetector. Лишь 15% пользователей пожаловались на проблемы с загрузкой изображений, остальные 85% просто не могут войти в свои аккаунты.

Роскомнадзор на всякий случай уже заявил о своей абсолютной непричастности к глобальному сбою в работе соцсетей.

«Фейсбук и Инстаграм работают с перебоями. У кого-то, говорят, вообще не открываются. Официально заявляю, что я тут ни при чем!», - такое сообщение появилось в Телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее глобальный сбой в работе Facebook и Instagram был зафиксирован 25 января текущего года. Напомним, сервис Instagram был приобретен компанией Facebook в 2012 году.