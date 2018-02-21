Facebook внедрил технологию 3D-изображений

Новая технология, внедренная разработчиками социальной сети Facebook, позволяет прикреплять интерактивные трехмерные модели к постам в ленте новостей.

Владельцы смартфонов, камеры которых поддерживают режим 3D-снимков, также смогут делиться объемными изображениями, публикуя их прямо в новостную ленту соцсети. Дизайнеры и художники также оценят новую технологию, позволяющую им обмениваться высококачественным трехмерным контентом из огромного количества источников.

Это технологическое нововведение значительно повысит привлекательность Facebook для пользователей, особенно молодых. На очереди у разработчиков - внедрение технологии дополненной реальности, благодаря которой трехмерные объекты из соцсети можно будет увидеть в реальной среде, сообщает ТАСС.