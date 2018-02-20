Facebook не может назвать Роскомнадзору причину блокировки аккаунтов Кадырова

В начале февраля Роскомнадзор снова поинтересовался у Facebook о причинах блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook.

«Мы встречались, вручили им письменный запрос, они не смоли ответить, им нужно время, чтобы сформулировать. Дали им месяц с момента этой встречи», - сообщил РИА замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Напомним, профили Рамзана Кадырова в Facebook и принадлежащем ему Instagram были заблокированы 23 декабря 2017 года. В ответ на требование Роскомнадзора объяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Facebook сослался на внесение фамилии Кадырова в санкционный список США.

Рамзан Кадыров связал бан своих аккаунтов в американской соцсети с критикой действий США в исламском мире и заявил, что после этой «мышиной возни США» принципиально не вернется в Фейсбук. Пока Роскомнадзор разбирается с американской соцсетью, Кадыров завел профили в Telegram и Mylistory, а внесение его фамилии в санкционный список назвал "наградой от Америки."