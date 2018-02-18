Синоптики прогнозируют морозную погоду в Москве до конца февраля

Синоптики сообщили о сильном похолодании в Москве на следующей неделе, и предупредили, что сибирские морозы простоят до конца февраля. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о понижении температуры воздуха в столичном регионе до минус 20 градусов.

Ночь на четверг, 22 февраля, ожидается самой холодной. Ночью мороз окрепнет до минус 26 градусов. По данным Гидрометцентра, в пятницу, 23 февраля, столбики термометров могут опуститься до минус 20 градусов. Как отметил главный синоптик, погода в столичном регионе будет как в Сибири — морозной, но без сильного ветра и высокой влажности. Морозы продержатся до конца февраля, до начала весны.