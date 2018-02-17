Жителям Москвы пообещали бьющие рекорды морозы

Ночь на четверг (22 февраля), как предрекают синоптики, станет самой холодной на следующей неделе и самой морозной нынешней зимой: столбики термометров опустятся до минус 21-26 градусов.

При этом в связи с повышенной влажностью воздуха в столичном регионе холод будет ощущаться сильнее. К концу недели волна морозов должна отступить.

Завтра столицу ждут снегопады и обледенение. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности. Согласно последней информации, за текущие выходные в столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков.