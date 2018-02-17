За выходные в Москве выпадет 20% месячной нормы осадков

Синоптики сообщили, что в субботу и воскресенье в Москве ожидается довольно сильный снег. Согласно последней информации, за текущие выходные в столице может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков.

Специалисты уверяют, что за два дня высота снежного покрова в городе может увеличиться на 10 сантиметров, передает сегодня Агентство городских новостей "Москва".