За выходные в Москве выпадет 20% месячной нормы осадков
17 февраля 2018, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики сообщили, что в субботу и воскресенье в Москве ожидается довольно сильный снег. Согласно последней информации, за текущие выходные в столице может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков.
Специалисты уверяют, что за два дня высота снежного покрова в городе может увеличиться на 10 сантиметров, передает сегодня Агентство городских новостей "Москва".
Эксперты также предупреждают, что в столичном регионе будет зафиксировано колебание атмосферного давления, вследствие чего метеозависимые люди могут чувствовать недомогание. Не исключено возникновение головных болей, мигреней, а также скачков артериального давления.