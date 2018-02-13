В авиакатастрофе в Подмосковье погибли пятеро жителей Петербурга и области

В авиакатастрофе в Подмосковье погибли пятеро жителей Петербурга и Ленинградской области. Самолет Ан-148, выполнявший рейс номер 703 Москва (Домодедово) - Орск, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля. Погиб 71 человек, все , кто находился на борту лайнера.

По уточненной информации, на борту Ан-148 находились трое жителей Петербурга и двое жителей Ленобласти.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора Северной столицы Андрей Кибитов, погибли жители города на Неве Борис Кармалеев, Екатерина Бойкова и Евгений Ильинов. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил комитету по социальной политике связаться с семьями погибших и решить вопрос об оказании помощи родственникам.

В областном правительстве добавили, что среди погибших также двое жителей 47 региона. Из бюджета Ленобласти семьям выделят 1 млн рублей.

Как стало известно корреспонденту «Росбалта», среди погибших жителей Ленобласти — Анатолий Колодяжный и Владимир Усачев.

Днем 11 февраля рейс Москва — Орск пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из "Домодедово".

(по материалам сайтов starhit.ru ren.tv mosday.ru)