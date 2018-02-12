29-летний мужчина повторил судьбу отца, погиб в авиакатастрофе

В результате авиакатастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье вчера погиб 29-летний Алексей Никитченко. 10 лет назад отец мужчины - пилот вертолёта военной авиации - погиб в авиакатастрофе.

Алексей Никитченко был основателем и гендиректором консалтинговой компании, которая сотрудничала с правительством Москвы и региональными органами власти, выполняла заказы для крупных российских банков и организаций.

В Москве у Алексея остались жена и маленький ребёнок, - передаёт RT. В Орск он летел в командировку вместе со своим коллегой Евгением Ильиным.

На личной странице Никитченко в Facebook его знакомые и коллеги выражают соболезнования.

Пассажирский самолёт Ан-148 потерпел крушение 12 февраля. Погибли все: 65 пассажиров и шесть членов экипажа.