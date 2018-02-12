Стали известны основные версии катастрофы Ан-148 в Подмосковье

В воскресенье в России произошла очередная авиационная катастрофа – в Раменском районе Подмосковья упал самолет Ан-148, погиб 71 человек. В настоящее время эксперты рассматривают несколько версий инцидента.

Первые сообщения о том, что лайнер, направлявшийся из Москвы в Орск, рухнул на поле, расположенное между селами Заворово и Степановское, начали появляться около 15.00. Спустя некоторое время СМИ распространили информацию, согласно которой возле обломков Ан-148 были найдены фрагменты другого воздушного судна – вертолета, предположительно принадлежавшего «Почте России». В госкомпании эти сведения опровергли, отметив, что почтовая служба не имеет в своем распоряжении ни одного вертолета.

В настоящий момент версия столкновения Ан-148 с вертолетом официально не рассматривается. В качестве возможных причин катастрофы авиационные эксперты называют неблагоприятные погодные условия, ошибку летчиков и техническую неисправность самолета.

В пользу «погодной» версии говорят данные метеорологов. Накануне в московском регионе наблюдалась облачность и снег. Это стало причиной задержки и отмены большого количества рейсов в аэропортах.









Между тем, вполне вероятно, что без человеческого фактора тоже не обошлось. Так, телеканал РЕН ТВ сообщил, что капитан разбившегося самолета перед взлетом якобы отказался от обработки воздушного судна противообледенительной жидкостью. Эта процедура является обязательной, если температура воздуха близка к нулевой. В воскресенье днем термометр в районе Домодедово, откуда вылетел Ан-148, показывал минус шесть.









Специалисты, с которыми побеседовали «Аргументы недели», подтвердили, что отказ от обработки жидкостью либо некачественное выполнение процедуры могли послужить причиной трагедии. Также эксперты не исключили, что самолет разбился из-за неисправности одного из двигателей украинского производителя «Мотор Сич».

На данный момент все перечисленные версии носят характер предположений. Окончательные выводы будут сделаны по итогам работы специальной комиссии, которую возглавил министр транспорта Максим Соколов. Свое расследование проведет и Межгосударственный авиационный комитет. Кроме того, проверку по факту случившегося начала прокуратура.