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Две главные причины катастрофы самолёта Ан-148 в Подмосковье

11 февраля 2018, 16:34 [«Аргументы Недели», Андрей Угланов ]

Две главные причины катастрофы самолёта Ан-148 в Подмосковье
фото: globallookpress.com

Причиной катастрофы АН-148 в Подмосковье мог стать отказ двигателей украинского производителя «Мотор Сич» или плохая обработка от образования наледи перед взлётом.

В Подмосковье разбился при взлёте самолёт Саратовских авиалиний Ан-148. Он пропал с радаров через две минуты после взлёта из аэропорта Домодедово. Специалисты считают, что отказ одного двигателя едва ли мог стать причиной катастрофы. Отказ двух двигателей одновременно имеет вероятность, близкую к нулю.

Самой вероятной причиной нештатной ситуации скорее всего стало обледенение закрылков в результате плохой обработки антиобледенительной жидкостью фюзеляжа самолёта перед вылетом.

На взлётной полосе аэродрома Домодедово в момент взлёта шёл мелкий снег, который мог подтаять и при наборе высоты в несколько сот метров образовался лёд.

Окончательный вывод сделает комиссия Минтранса.

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