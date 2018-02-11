Президент перенес рабочую поездку в Сочи в связи с крушением самолета

Президент России Владимир Путин перенес рабочую поездку в Сочи в связи с крушением пассажирского самолета Ан-148. По сообщению пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова, такое решение было принято Владимиром Путиным в связи с сегодняшней трагической гибелью экипажа и пассажиров рейса 6W 703 Москва – Орск и возможной необходимостью координации работы правительственной комиссии, ведущей расследование авиакатастрофы.

"В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии", - цитирует слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Запланированная на 12 февраля встреча Президента России с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом, прибывающим в Россию с рабочим визитом, состоится в Москве.

Пассажирский самолет АН-148, вылетевший сегодня из аэропорта Домодедово, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. Все пассажиры, из них трое - дети, и члены экипажа погибли.

Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования семьям погибших. Президент поручил Правительству создать специальную комиссию для установления причин авиакатастрофы. Глава государства также дал поручение соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.