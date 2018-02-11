Психологи МЧС России готовы оказать поддержку родственникам и близким погибших пассажиров самолета АН-148. Номер телефона «горячей линии» назвал Центр экстренной и медицинской помощи Министерства ЧС - 8-800-775-17-17. На борту самолета Ан-148, упавшего в Подмосковье, находилось 65 пассажиров

Самолет АН-148 компании «Саратовские авиалинии», совершавший днем 11 февраля рейс 6W 703 Москва (Домодедово) – Орск, пропал с радаров буквально через пару минут после взлета, и был обнаружен с воздуха в Раменском районе Подмосковья. По данным прибывших на место катастрофы спасателей, из 71 находившихся на борту человека не выжил никто, радиус разброса обломков воздушного судна составил около километра.

Пассажиры были в основном жители Оренбургской области. Из 65 пассажиров - один ребенок.

Следственный комитет РФ возбудил дело о нарушении безопасности полетов. На место происшествия направлены все оперативные службы. В Раменский район выехали глава Минстранса Максим Соколов, глава СКР Александр Бастрыкин, главный подмосковный спасатель Василий Глотов.