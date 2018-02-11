Для родных погибших при крушении АН-148 открыта "горячая линия" МЧС
11 февраля 2018, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]
Психологи МЧС России готовы оказать поддержку родственникам и близким погибших пассажиров самолета АН-148. Номер телефона «горячей линии» назвал Центр экстренной и медицинской помощи Министерства ЧС - 8-800-775-17-17.
Самолет АН-148 компании «Саратовские авиалинии», совершавший днем 11 февраля рейс 6W 703 Москва (Домодедово) – Орск, пропал с радаров буквально через пару минут после взлета, и был обнаружен с воздуха в Раменском районе Подмосковья. По данным прибывших на место катастрофы спасателей, из 71 находившихся на борту человека не выжил никто, радиус разброса обломков воздушного судна составил около километра.
Пассажиры были в основном жители Оренбургской области. Из 65 пассажиров - один ребенок.
Следственный комитет РФ возбудил дело о нарушении безопасности полетов. На место происшествия направлены все оперативные службы. В Раменский район выехали глава Минстранса Максим Соколов, глава СКР Александр Бастрыкин, главный подмосковный спасатель Василий Глотов.
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