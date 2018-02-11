В результате крушения Ан-148 в Подмосковье никто не выжил

По информации, поступившей от экстренных служб, в результате крушения самолета АН-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», разбившегося 11 февраля в Раменском районе Подмосковья, не выжил никто. В поле найдены обломки самолета, передает РИА Новости.

На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По новым данным Росавиации, пять членов экипажа. Самолет вылетел из аэропорта Домодедово и направлялся в Орск.

Авиалайнер потерпел крушение около деревни Аргуново. Воздушное судно пропало с радаров через две минуты после вылета. На место падения выехали спасатели МЧС и министр транспорта Максим Соколов.

Следственный комитет РФ возбудил дело о нарушении безопасности полетов.

Мы приносим свои соболезнования родным и близким погибших.