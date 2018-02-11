Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Ан-148

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с авикатастрофой в Подмосковье. «Выражаю соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа «Саратовских авиалиний». Предложили МЧС, Минтрансу любую необходимую помощь, в том числе московских медучреждений и социальных служб» - соболезнование Сергея Собянина опубликовано в Твиттер.

Ранее соболезнования выразил Владимир Путин.

Самолет АН-148 компании «Саратовские авиалинии» вылетел сегодня из аэропорта Домодедово в Орск и потерпел крушение в Раменском районе Московской области. По последней информации, в числе пассажиров на борту разбившегося лайнера находился один ребенок.

По данным источников в экстренных службах, погибли все пассажиры и все члены экипажа - всего 71 человек.

По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина для оказания практической помощи в расследовании направлены криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ, имеющие опыт расследования авиакатастроф. Сам Бастрыкин также выехал на место катастрофы.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).