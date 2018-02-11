На борту самолета Ан-148, упавшего в Подмосковье, находилось 65 пассажиров

По предварительным данным Следвстенного комитета РФ, самолетАн-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", вылетевший из московского аэропорта "Домодедово" с 65 пассажирами и 6 членами экипажа, потерпел крушение в Раменском районе Московской области.

Как сообщила "Аргументам недели" официальный представитель СКР Светлана Петренко, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи и криминалисты.

По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина для оказания практической помощи в расследовании направлены криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ, имеющие опыт расследования авиакатастроф.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).