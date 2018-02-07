Керимову «по семейным обстоятельствам» вновь разрешили приехать в Россию
7 февраля 2018, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]
Французская прокуратура разрешила российскому сенатору, бизнесмену Сулейману Керимову, которого во Франции подозревают в уклонении от уплаты налогов, вновь посетить Россию.
Как заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр, находящийся под подпиской о невыезде во Франции политик совершит краткосрочную поездку на родину и вернется до конца этой недели.
Сегодня стало известно, что миллиардер ведет переговоры с владельцами банка «Возрождение» о покупке банка, сообщает Коммерсантъ.
В январе российскому бизнесмену и члену Совета Федерации Сулейману Керимову, задержанному и находящемуся под следствием во Франции,уже разрешали съездить на три дня в Россию навестить своего близкого родственника.