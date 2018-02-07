Керимову «по семейным обстоятельствам» вновь разрешили приехать в Россию

Французская прокуратура разрешила российскому сенатору, бизнесмену Сулейману Керимову, которого во Франции подозревают в уклонении от уплаты налогов, вновь посетить Россию.

Как заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр, находящийся под подпиской о невыезде во Франции политик совершит краткосрочную поездку на родину и вернется до конца этой недели.

Сегодня стало известно, что миллиардер ведет переговоры с владельцами банка «Возрождение» о покупке банка, сообщает Коммерсантъ.

В январе российскому бизнесмену и члену Совета Федерации Сулейману Керимову, задержанному и находящемуся под следствием во Франции,уже разрешали съездить на три дня в Россию навестить своего близкого родственника.