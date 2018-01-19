Сенатору Сулейману Керимову разрешили съездить в Россию на три дня

Российскому бизнесмену и члену Совета Федерации Сулейману Керимову, задержанному и находящемуся под следствием во Франции, разрешили съездить на три дня в Россию.

Прокурор города Ницца Жан-Мишель Претр рассказал, что Керимов отпущен на родину на три дня, с 19 по 21 января, навестить своего близкого родственника, брата, - сообщает Bloomberg со ссылкой на AFP.

Сенатор Керимов был задержан сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы в ночь на 21 ноября.

Во Франции бизнесмена обвинили в укрытии от налогов примерно €400 млн через продажу недвижимости по заниженной стоимости.

Суд Ниццы постановил отпустить сенатора на свободу под залог в размере пять миллионов евро и с ограничением свободы перемещений. Керимов не может покидать пределы французского департамента Приморские Альпы и обязан регулярно отмечаться в полицейском участке.