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Сенатору Сулейману Керимову разрешили съездить в Россию на три дня

19 января 2018, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатору Сулейману Керимову разрешили съездить в Россию на три дня
фото с сайта Википедия

Российскому бизнесмену и члену Совета Федерации Сулейману Керимову, задержанному и находящемуся под следствием во Франции, разрешили съездить на три дня в Россию.

Прокурор города Ницца Жан-Мишель Претр рассказал, что Керимов отпущен на родину на три дня, с 19 по 21 января, навестить своего близкого родственника, брата, - сообщает Bloomberg со ссылкой на AFP.

Сенатор Керимов был задержан сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы в ночь на 21 ноября.
Во Франции бизнесмена обвинили в укрытии от налогов примерно €400 млн через продажу недвижимости по заниженной стоимости.

Суд Ниццы постановил отпустить сенатора на свободу под залог в размере пять миллионов евро и с ограничением свободы перемещений. Керимов не может покидать пределы французского департамента Приморские Альпы и обязан регулярно отмечаться в полицейском участке.

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В 2017 году число электронных медицинских карт увеличилось в 2 раза

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Песков рассказал о купаниях Путина на Крещение

Песков рассказал о купаниях Путина на Крещение

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