Какие климатические аномалии возможны в Москве рассказал руководитель столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский. Как отметил чиновник, такие погодные явления как морозы и снегопады, в том числе и аномальные, были в Москве всегда, а теперь и обильные дожди, ледяные дожди, меньшее количество солнечных дней, большее количество с осадками.

По словам Кульбачевского, сейчас эти явления участились, а последствия стали более непредсказуемы. Он подчеркнул, что Москва — самый северный мегаполис в мире и подвержен всем погодным аномалиям, какие только могут быть в северных городах.

Власти Москвы понимают, что должен быть план адаптационных мероприятий. "Мы четко понимаем, что это за мероприятия и сколько предстоит потратить денежных средств на адаптацию городской системы к погодным аномалиям", — цитирует Кульбачевского Газета.ру.

Напомним, снегопад в минувшие выходные назвали снегопадом столетия.