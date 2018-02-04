Количество задержанных рейсов в московских аэропортах бьет все рекорды
4 февраля 2018, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 4 февраля, стало известно, что количество задержанных рейсов в московских аэропортах бьет все рекорды. Проблемы с перелетами в столице возникли из-за непростых погодных условий.
Согласно последней информации, в общей сложности в авиагаванях города задерживаются более ста рейсов, а отменены почти тридцать, передает Агентство городских новостей "Москва".
Уточняется, что в Шереметьево число задержанных самолетов достигло 51, в Домодедово – 47, а во Внуково – 7. Кроме того, 25 рейсов в Домодедово и три рейса во Внуково было решено полностью отменить.
Ранее сообщалось, что в Москве упали из-за снега и ветра уже около 400 деревьев. Кроме того, жертвой непогоды стал один человек.