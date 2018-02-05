Стало известно, когда Москва будет очищена от снега

Сегодня стало известно, когда Москва будет очищена от выпавшего в последние дни снега. Данную информацию предоставил в понедельник заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Предполагается, что город удастся очистить от снега в ближайшие пять-шесть дней, что гораздо быстрее сроков, обозначенных в нормативах. Заместитель градоначальника подчеркнул, что сначала коммунальные службы уберут снег с проезжих частей, тротуаров, подходов к станциям метрополитена и МЦК, а также расчистят проходы к медицинским учреждениям и школам, передает Агентство городских новостей "Москва".

Уточняется, что специалисты должны убрать с улиц города не менее 72 миллионов кубических метров снега.