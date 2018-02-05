Власти Москвы заявили, что все системы города готовы к завтрашним морозам

В понедельник вечером заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сделал важное заявление. По его словам, столица России в настоящий момент полностью готова к морозам, которые ударят во вторник, 6 февраля.

Бирюков отметил, что к утру завтрашнего дня в Москве столбик термометра понизится до минус 19 градусов по Цельсию. По словам заместителя градоначальника, системы отопления и водоснабжения готовы к корректной работе при такой температуре, передает РИА "Новости".

Власти столицы также призвали жителей города подготовиться к морозам, одеваться теплее и следить за дистанцией на дорогах, поскольку во вторник ожидается гололедица.