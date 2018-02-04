В сети попало шокирующее видео, как мужчина живым котом вместо тряпки моет авто

Правоохранительные органы проверяют видеоролик, на котором запечатлено как мужчина моет свою машину котом. В декабре 2017 года Госдума приняла законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными.

Наказан может быть и автор видео. Законопроект распространил действие статьи на тех, кто выкладывает видеозаписи жестокого обращения с животными в интернет.

На записи автовладелец опускает кота в ведро с водой и протирает котом капот и фары машины. Второй человек снимает инцидент на видео и комментирует: "Он аж тащится, смотри на него".

Судя по разговору владельца машины и его приятеля, кот запрыгнул на чистую машину и на капоте остались следы.

Ролик был опубликован в сообществе "ЧП Краснодар" во "ВКонтакте". По информации местных СМИ, видео было снято в Гулькевичском районе Краснодарского края.

В полиции сообщили, что правоохранительные органы проводят проверку с целью выяснить, действительно ли инцидент произошел на Кубани, а также установить личности участников ролика.