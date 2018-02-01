В Москве на станции метро Таганско-Краснопресненской линии произошло ЧП

В Москве в четверг утром произошел сбой движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. Интервалы движения поездов в утренний "час пик" были увеличены из-за "инцидента с пассажиром". По словам очевидцев, человек упал на рельсы.

В Twitter столичного метрополитена опубликовано сообщение: "8:25-8:30 Таганско-Краснопресненская линия. Были незначительно увеличены интервалы движения поездов на центральном участке линии из-за инцидента с пассажиром. Движение оперативно введено в график".

Сотрудники столичной подземки призывают пассажиров в целях своей безопасности не заходить за ограничительную линию на платформах.

Ранее на этой неделе на фиолетовой ветке движение поездов было приостановлено на 20 минут между станциями "Спартак" и "Баррикадная". В метрополитене объяснили задержки техническими причинами. По данным РЕН ТВ, у одного из поездов заклинило колодки около станции "Полежаевская".

Пассажиры отмечают, что эта ветка всегда загружена.