Транспортный коллапс на дорогах Подмосковья

Зимушка-зима, разбушевавшаяся снегопадами в Москве и области, украсила парки и затормозила дорожное движение. А большой объем снежных осадков стал причиной многочисленных аварий и пробок.

Два большегруза, которые не смогли одолеть въезд в горку на Варшавском шоссе под Подольском, застопорили движение, передает издание Подмосковье сегодня. По словам некоторых очевидцев, один из дальнобойщиков решил помочь забуксовавшему брату. В итоге застряли оба.

На днях одна из дорог Подольска была заблокирована высыпавшимися металлическими железными конструкциями. «Это произошло на Плещеевской улице, на перекрестке с Шамотной. Работы по уборке – часа на два, наверное», – предположил проезжавший мимо водитель Александр Сайкин. Из-за аварии образовалась полукилометровая пробка.

Более восьми тысяч работников коммунальных служб и около 2,2 тысячи машин вышли сегодня в среду расчищать трассы, остановки и дворы Московской области после мощного снегопада, сообщает издание. В приоритетном порядке коммунальщики освобождают от снега подходы к остановкам и социально значимым объектам, дворы и тротуары.