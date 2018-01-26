Сотрудников МВД, зарегистрировавших в Москве однополый брак, уволят из органов

Сотрудницу, зарегистрировавшую в Москве однополый брак, и ее непосредственного начальника уволят из органов. . По словам сотрудников правоохранительных органов, работница отделения ведомства в МФЦ допустила ошибку, поставив штампы в паспорта Евгения Войцеховского и Павла Стоцко. Сейчас в МВД проходит внутреннее расследование, пишет Life.

На своей странице в социальной сети один из вступивших в брак объяснил, что сотрудница МВД ни в чем не виновата, что она действовала строго в соответствии с буквой закона, и почему государство должно официально признать союз молодых людей. Павел Стоцко опирается на пункт 158 статьи Семейного кодекса России, согласно которому брак, заключенный за границей, признается у нас в стране, если ни один из молодоженов не состоит в другом браке, не является близким родственником другого или не усыновлен им, а также не признан недееспособным.

Кроме того, как и требовал закон, молодые люди предоставили документы заграничного государства, подтверждающие факт регистрации брака. "На основании всего вышеизложенного, в отделении по вопросам миграции МВД России, на территории одного из московских МФЦ, сделали отметку о государственной регистрации заключения брака в ранее выданных паспортах по месту моего обращения", - объяснил ситуацию Павел Стоцко.

Ранее в МФЦ заявили, что сообщения регистрации в России первого гей-брака не соответствует действительности. "Сотрудники центров госуслуг не обладают полномочиями признать или не признать зарегистрированный брак путем добавления штампа в паспорте. Этот вопрос находится в юрисдикции специалистов МВД, которые могут работать на территории учреждения, но не являются сотрудниками МФЦ",– сообщается в официальногм письме.