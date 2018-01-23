Компания Mercedes отзывает в России 6,6 тысяч автомобилей

Компания Mercedes отзывает в России 6 639 автомобилей марки Mercedes - Benz. Причиной отзыва автомобилей Mercedes-Benz (А-/В-/С-/CLA-/GLA-/GLC-классов) является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда, сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта).

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2012 по 2014 годы с VIN-кодами согласно приложению. Уполномоченные представители изготовителя АО «Мерседес-Бенц РУС» проинформируют владельцев автомобилей Mercedes-Benz подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Также владельцы могут самостоятельно определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На автомобилях Mercedes-Benz будет выполнена проверка, и, при необходимости доработка рулевой колонки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.