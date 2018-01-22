Женщины России не торопятся заводить детей. До 25 лет они предпочитают построить карьеру и добиться стабильного материального положения. По данным Росстата, возраст матерей за два десятилетия увеличился с 20,9 лет до 26,1 года.

По мнению медиков, оптимальный возраст для рождения первых детей 17-19 лет, однако женщины сдвигают эти сроки. Они получают образование, строят карьеру, находятся в поисках партнера и им совсем не до детей. Однако уже после 30 лет вынашивание и рождение ребенка становится для женщины серьезной проблемой. Чем старше будущая мать, тем больше болезней она перенесла, а это риск рождения ребенка с пороками развития. Кроме того, в такой демографической пассивности представительниц прекрасной половины человечества виноваты и мужчины. По мнению экспертов, женщины теряют веру в надежность мужчины и не могут на него рассчитывать при рождении и воспитании наследников.

В итоге большинство россиянок ограничиваются рождением одного ребенка, двое детей имеют всего 26,5% женщин. Треть заявляют, что вообще не имеют детей, пишут «Известия».