Песков по воскресеньям с семьей ходит в баню

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью рассказал о личной жизни. В частности, Песков рассказал о традиционном семейном отдыхе в бане по воскресеньям. Песков рассказал о купаниях Путина на Крещение

Воскресными вечерами семья Песковых собирается в бане, не всегда полным составом, потому что, как рассказал пресс-секретарь, сыновья с ними не живут. "Но бывают все равно моменты, когда удается всем собраться, и это, наверное, самые счастливые и, к сожалению, очень короткие моменты", - отметил Песков в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

Воскресные дни у Пескова в основном выходные, если нет командировок. Чаще всего это единственный свободный день в неделе, поэтому половину дня часто приходится тратить на решение бытовых и семейных вопросов.