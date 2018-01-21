Посол США в РФ Хантсман впечатлен купанием на Крещение в подмосковном монастыре

Посол США в России Джон Хантсман в воскресенье, 21 января, окунулся в купель в Новоиерусалимском мужском монастыре, расположенном в подмосковной Истре.

В Новоиерусалимском монастыре купель на Крешение оборудована на реке Истра в 100 метрах от стен обители. Многие верующие называют это Иордан.

Для делегации американского посла в монастыре организовали экскурсию. Джон Хантсман посетил утреннюю службу, - сообщает РИА Новости. Вместе с Хантсманом в купель окунулись еще семеро сотрудников американского посольства.

Как отметил американский дипломат, понимание традиций двух стран способствует «развитию связей между людьми».

«Это новый для меня, но незабываемый опыт. Это, действительно, великая русская традиция», — отметил посол.

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